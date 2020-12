Reggina, Tempestilli: "Obiettivo playoff raggiungibile. Possiamo giocarci la Serie A"

Antonio Tempestilli, neo direttore generale della Reggina, intervenuto a RegginaTV, analizzando gli obiettivi stagionali della formazione di Domenico Toscano: "Noi possiamo arrivare tranquillamente ai playoff, poi lì vedremo. Sono veramente convinto che questa squadra può giocarsela con tutte, ho questa convinzione. La Reggina può giocarsi la serie A, perché ho visto come lavora il gruppo, come lavorano i calciatori. Ripeto, c'è una struttura alle spalle, c'è un allenatore competente, c'è un presidente tifoso che soffre tanto per la squadra, lui non ci dorme per questa Reggina".