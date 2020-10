Reggina, Toscano: "A Bologna per giocarcela a viso aperto". Menez ancora assente

In vista della sfida contro il Bologna valida per il terzo turno di Coppa Italia, il tecnico della Reggina Domenico Toscano ha parlato della sfida contro i felsinei: “Siamo venuti a Bologna perché ci teniamo a questa competizione, vogliamo fare bene e continuare a proporre buone prestazioni. Domani che la giocheremo a viso aperto, con personalità, cercando di sfruttare le nostre qualità. Sappiamo che il Bologna ha tante qualità e ogni errore potremmo pagarlo caro, dobbiamo limitare gli errori e cercare di proporre quello sappiamo far bene. - continua Toscano tornando sulla gara col Pordenone - Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, rischiando poco, creando occasioni da rete e tenendo il pallino del gioco e l’inerzia della gara. Nel secondo tempo non so se è stata stanchezza o abbiamo mollato dal punto di vista mentale e abbiamo concesso 15-20 minuti al Pordenone dove hanno sfruttato un’occasione e poi un eurogol di Ciurria. Negli ultimi minuti se stiamo più tranquilli creiamo i presupposti per poterla vincere"

Il tecnico ha convocato 24 giocatori per la trasferta in Emilia. Assenti, come nella sfida di Serie B dell'ultimo turno, Plizzari, Rivas, Charpentier e Menez.

Portieri: Farroni, Guarna

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavroupoulos

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Situm

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Vasic