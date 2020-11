Reggina, Toscano: "Bel confronto coi ragazzi. A Empoli consapevoli della nostra forza"

vedi letture

Il tecnico della Reggina Domenico Toscano ha parlato in conferenza stampa alla viglia del match contro l’Empoli: “Troviamo una squadra in testa alla classifica, che ha fatto un buon inizio di campionato raccogliendo quello che ha seminato. Noi andremo a Empoli consapevoli della nostra forza, di quello che abbiamo espresso fino a oggi e cercare di raschiare il barile per trovare quelle situazioni che non ci hanno permesso di ottenere quanto meritato. Per ottenere risultati positivi bisogna insistere e perseverare sul lavoro perché solo attraverso questo possiamo raggiungerli. - continua Toscano come si legge sul sito del club – Questa settimana c’è stato un bel confronto con i giocatori per trovare le giuste soluzioni. Contro l’Empoli dobbiamo fare una partita di grande attenzione, concentrazione e personalità. Sono convinto che arriverà la prestazione e conseguentemente il risultato. Lafferty? Tutti noi gli siamo vicini dopo il lutto che ha subito (è scomparsa la sorella Sonia NdR), la notizia di ieri ci ha veramente scossi”.