Reggina, Toscano coi piedi per terra: "Aspettiamo 10 gare prima di dare giudizi al mercato"

Tra le neo promosse dalla C alla B, c'è anche la Reggina, che al ritorno in Cadetteria si è subito resa protagonista di un mercato di livello, che a grandi nomi ne ha aggiunti altri di pari valore. Di questo e molto altro, dalle colonne del Corriere dello Sport, ne ha parlato il tecnico Domenico Toscano: "Direttore e società si sono mossi in anticipo. Centrati gli obiettivi che hanno portato in amaranto i calciatori che servivano. Rispettati i valori umani e tecnici in cui crediamo. Abbiamo fatto una scelta ampia perché il campionato è lungo, difficile e complesso, ma è presto per dare giudizi. Il mercato si è appena chiuso. Aspettiamo almeno 10 gare, il livello della B si è alzato. Ci sono squadre blasonate con organici importanti. Prestazioni e risultati sono interessanti. Ma dobbiamo lavorare. però posso affermare che possiede la mentalità giusta; quella che vogliamo. I nuovi si sono integrati bene e presto con i vecchi. Ci sono margini di miglioramento fisico e mentale".