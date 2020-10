Reggina, Toscano: "Cosenza squadra ostica. Peccato aver pochi tifosi allo stadio per il derby"

"Non è una partita come le altre, affrontiamo un Cosenza ben organizzato, che non ha mai perso e ha rimontato due volte contro squadre difficili. E' una squadra compatta ed equilibrata e nel reparto avanzato ha calciatori che possono metterti in difficoltà. Ci dispiace non avere una degna cornice di pubblico per una gara del genere, ma sentiamo l'affetto dei nostri tifosi, vorremmo condividere con loro le emozioni del derby".

Come riferisce tuttoreggina.com, esordisce così, nella conferenza stampa pre gara, il tecnico della Reggina Domenico Toscano. Che, proprio in merito alla gara di domani, prosegue poi: "Noi abbiamo la nostra identità, non cambieremo molto sotto questo aspetto. Siamo avanti sulla capacità di leggere il gioco, in queste prime tre gare siamo stati bravi in varie situazioni, ma abbiamo margini di miglioramento e crescita, dobbiamo limare i dettagli. Il risultato non deve cambiare l'analisi della prestazione della squadra, non è vero che non siamo cinici sotto porta. Formazione? Dobbiamo valutare le condizioni dei ragazzi, soprattutto coloro che hanno giocato a Chiavari. Comunque Rolando è disponibile, faremo le valutazioni tra oggi e domani e manderemo in campo la migliore formazione possibile. La gara richiede attenzione, fisicità e attenzione. Plizzari deve fare il tampone per conoscere se si è negativizzato o meno, Charpentier è ancora fuori. Liotti sta bene, si è allenato bene, per Lafferty aspettiamo notizie dalla sua Federazione...".

Conclude con una nota sul Cosenza: "E' una partita particolare, ho giocato tanti anni a Cosenza, conosco bene Occhiuzzi e i suoi collaboratori, c'è stima e affetto. Sta davvero facendo bene. Conosco tante persone dello staff tecnico, per me è un'occasione speciale, ma dopo il fischio d'inizio metterò tutto alle spalle".