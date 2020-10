Reggina, Toscano: "Entella squadra di valore, servirà il giusto approccio mentale"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro l'Entella, il tecnico della Reggina Domenico Toscano ha parlato in conferenza stampa:

"Sulla formazione ho le idee abbastanza chiare, Guarna che è sempre stata una garanzia sarà tra i pali al posto di Plizzari e ,dovendo fare a meno di Del Prato e Rolando, sulla fascia destra giocherà Situm. Non pensiamo alla Coppa Italia ed al tour de force che abbiamo noi come tutti ad ottobre, pensiamo all’Entella che ha calciatori che possono metterci in difficoltà e consapevoli che abbiamo una squadra anche numericamente valida per sopperire alle difficoltà che potremo avere. Stiamo migliorando e domani sarà un altro step per la nostra stagione - riporta Ilcalciocalabrese.it -. Atteggiamento ed approccio saranno fondamentali come in ogni partita, il match va preparato prima e se non ci facciamo trovare pronti potremmo essere sorpresi dall'avversario. Sono concentrato come è giusto che sia,iniziamo a capire ora dove possiamo arrivare e dobbiamo soprattutto stare sul pezzo".