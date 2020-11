Reggina, Toscano: "La sfida col Monza perfetta per costruire il percorso giusto". I convocati

Vigilia di big match fra neo promosse di lussi per Domenico Toscano, tecnico della Reggina, che ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Monza. Ecco quanto riportato da TuttoReggina.com: "Rispetto ad Empoli si è rivista la squadra delle prime sei giornate. Abbiamo fatto la partita, abbiamo cercato di mettere sotto il Pisa, pur con le mille difficoltà abbiamo segnato il gol del vantaggio e abbiamo avuto due occasioni per raddoppiare. In dieci e con Denis a mezzo servizio, restare in vantaggio sino all'85 è stato quasi un'impresa. Ho rivisto la squadra di nuovo propositiva, con la voglia di portare a casa il risultato. La vittoria fa cementare ancora di più il gruppo, forse con la vittoria di Chiavari avremmo preso un'altra squadra, per convinzione e consapevolezza. La partita di Monza ti può dare la positività e l'ottimismo giusto per mettere i mattoncini che ci servono".

Sulla gara di Monza: "Sarà una partita che dobbiamo interpretare bene. Dobbiamo essere forti di testa, affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato. Ma la Reggina, se arriva con la testa giusta, con la determinazione giusta, sono convinto che la squadra farà una grande partita".

Su alcune scelte: "Quando è entrato Bianchi la squadra ha avuto più equilibrio e sostanza. In 10 e con German in precarie condizioni, abbiamo rischiato pochissimo. Può essere una soluzione quella di dare maggiore sostanza e solidità alla squadra aggiungendo un centrocampista. In attacco giocherà Lafferty e a centrocampo ci sarà De Rose".

Al termine della rifinitura il tecnico calabrese ha diramato la lista dei 22 convocati per la trasferta di Monza. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Rossi, Peli, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty.