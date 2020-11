Reggina, Toscano: "La squadra mi è piaciuta, la ruota girerà"

Le dichiarazioni di Toscano dopo Monza-Reggina 1-0.

Il tecnico della Reggina Domenico Toscano ha commentato con le seguenti dichiarazioni - riportate da forzamonza.it - la sconfitta per 1-0 sul campo del Monza: "Nonostante le diverse assenze, mi è piaciuto lo spirito che la squadra ha messo in campo contro una squadra forte. Nei primi 45′ potevamo sfruttare meglio le situazioni che avevamo creato, anche rischiando poco. Rimanere in dieci, per l’ennesima volta, è stata dura. Nonostante questo siamo rimasti comunque in partita, sperando di creare occasioni per rimetterla in piedi. Prossime gare? Dobbiamo perseverare lavorando con tenacia e sono convinto che la ruota girerà. Il Monza è una squadra forte con grandi individualità. Noi abbiamo tenuto bene il campo, grossi pericoli non li abbiamo subiti e quando siamo rimasti in dieci qualche pressione in più i biancorossi ce l’hanno data".