Reggina, Toscano: "Menez indisponibile. Vasic e Lafferty recuperati". I convocati

“Menez sarà indisponibile, mentre Vasic e Lafferty si sono allenati tutta la settimana con noi e questo è un passo avanti rispetto alle scorse settimane. Il mio unico rammarico è non aver avuto a disposizione tutto l’organico per capire l’abito giusto da cucire per questa squadra”. Queste le parole del tecnico della Reggina Domenico Toscano in conferenza stampa. Nella lista degli indisponibili oltre il francese ci sono anche Charpentier, Faty, Rolando e Rossi a cui si aggiunge Folorunsho squalificato. Questi i 22 convocati:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Vasic.