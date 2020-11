Reggina, Toscano non molla: "Insistere e perseverare sul lavoro". I convocati per Empoli

Il confronto con una delle attuali regine della B non impensierisce mister Domenico Toscano, che per il match contro l'Empoli è stato chiaro: "Andremo a Empoli consapevoli della nostra forza, di quello che abbiamo espresso fino a oggi e cercare di raschiare il barile per trovare quelle situazioni che non ci hanno permesso di ottenere quanto meritato. Per ottenere risultati positivi bisogna insistere e perseverare sul lavoro perché solo attraverso questo possiamo raggiungerli" (LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE).

Il tecnico dovrà però rinunciare allo squalificato Menez ma anche al portiere Plizzari, al centrocampista Faty e agli attaccanti Charpentier e Lafferty: i quattro sono indisponibili.

Di seguito i 23 partiti alla volta della Toscana:

PORTIERI: Farroni, Guarna.

DIFENSORI: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

ATTACCANTI: Bellomo, Denis, Vasic.