Reggina, Toscano: "Possiamo invertire il trend. Assenze? Abbiamo un rosa all'altezza"

Il tecnico della Reggina Domenico Toscano alla vigilia della sfida contro il Brescia ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla situazione in casa calabrese: “Questa squadra ha i mezzi per invertire questo momento, in questa settimana di ritiro abbiamo cercato di dare un senso ai nostri giorni perché forse ne avevamo bisogno dopo le quattro sconfitte consecutive. Dobbiamo essere più attenti e concentrati perché nessuna squadra può permettersi di restare in dieci, basti vedere l’ultimo turno in cui tutte le squadre rimaste in inferiorità numerica hanno visto peggiorare il risultato. Assenze? Non mi piace parlarne, abbiamo una rosa all’altezza, che può fare sempre la prestazione e il nostro obiettivo è fare in modo che la coperta non sia corta riuscendo a essere bilanciati in mezzo al campo, ma senza perdere pericolosità davanti. Menez sarà indisponibile, mentre Vasic e Lafferty si sono allenati tutta la settimana con noi e questo è un passo avanti rispetto alle scorse settimane. Il mio unico rammarico è non aver avuto a disposizione tutto l’organico per capire l’abito giusto da cucire per questa squadra. - continua Toscano come riporta Tuttoreggina.com - Il Brescia è una squadra di caratura elevata, ma come tutte le squadre in questo periodo tra Covid e infortuni. L’unico dubbio lo hanno davanti tra Ragusa e Ayè Poi per il resto hanno scelte forzate da fare. Noi comunque dobbiamo entrare in campo con la voglia di battagliare e dimostrare cosa sappiamo fare. Dobbiamo ripartire dallo spirito visto a Monza, perché lottare su ogni palla e credere in ogni palla sporca ti porta lontano".