Reggina, Toscano punta Vitale e Dickmann per blindare le corsie laterali

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il tecnico della Reggina Domenico Toscano avrebbe chiesto alla dirigenza di portare in Calabria i terzini Luigi Vitale e Lorenzo Dickmann, già allenati in passato. Il Primo in questa stagione ha conquistato la promozione in Serie A con la maglia dello Spezia, ma è di proprietà dell’Hellas Verona, mentre il secondo è in forza al ChievoVerona.