Reggina, Toscano: "Stagione emozionante. L'unico neo è non aver festeggiato coi tifosi"

Il tecnico della Reggina Domenico Toscano intervistato dal Tuttosport ha parlato della promozione conquistata alla guida alla squadra della sua città: “È un’emozione certamente diversa, quando ho iniziato questa avventura sapevo che avrei vissuto tante emozioni essendo reggino, ma non credevo che sarebbero state così forti. L’unico neo della stagione è non aver potuto festeggiare come sognavamo con la nostra gente. Immaginavamo la festa in un Granillo gremito. Non abbiamo potuto farlo ma la gioia è comunque immensa. Sono sempre stato fiducioso e convinto di questo. Quando ci siamo incontrati per la prima volta insieme al presidente Gallo ed al direttore sportivo Taibi, c’è stata subito la voglia di fare qualcosa di importante. Devo ringraziarli entrambi perché mi hanno messo nelle condizioni di sviluppare e concretizzare il mio progetto. C’è sempre stata unità e compattezza, anche nei momenti difficili che a dire la verità sono stati pochi. Siamo stati sempre uniti e convinti che il lavoro programmato sin dal giorno in cui abbiamo iniziato a costruire la squadra era quello giusto. Il momento più bello? Ce ne sono stati tanti, è stato un torneo ricco di emozioni. Dal derby con il Catanzaro alle vittorie ottenute al 94’ con il Bisceglie e con la Sicula Leonzio, l’emozione di andare a fine gara dopo la vittoria sotto la curva e festeggiare con i nostri tifosi. Sono tanti i ricordi meravigliosi di questa stagione. - continua Toscano – Serie B? Sono certo che la cosa migliore sia approcciare la nuova categoria con la stessa voglia con cui abbiamo iniziato lo scorso campionato, cercando di sbagliare meno degli altri. Credo che sia più bravo chi sbaglia di meno e non chi vince, sarà un campionato lungo ed estenuante. Abbiamo una buona base tecnica e tanto entusiasmo che dobbiamo sfruttare. La nostra idea, intanto, è quella di programmare un eventuale ritiro anticipato, non vogliamo partire svantaggiati rispetto alle altre squadre che ancora devono concludere il campionato, visto e considerato che noi siamo praticamente fermi dall’ 8 marzo, sebbene i ragazzi si siano allenati singolarmente”.