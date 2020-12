Reggina-Venezia, i convocati di Toscano: recupera Menez, out in cinque

vedi letture

Al termine della rifinitura di stamane, il tecnico della Reggina Domenico Toscano ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati per la gara contro il Venezia, valida per l’undicesimo turno del campionato di Serie BKT. In casa amaranto recuperano Lorenzo Peli e Jérémy Ménez, quest’ultimo out da tre gare. Non ce la fanno Denis e Situm, i quali si aggiungono alla lista degli indisponibili insieme a Rossi, Charpentier e Faty.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas.

Attaccanti: Bellomo, Lafferty, Ménez, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Denis, Faty, Rossi, Situm.