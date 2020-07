Remy rivela: "Ecco perchè ho lasciato Lille e ho scelto il Benevento"

Il neo acquisto del Benevento Loic Remy ha fatto sapere attraverso Instagram i motivi per cui ha scelto proprio il club giallorosso: "Avevo chiesto al Lille un certo ingaggio ma mi hanno detto di no proponendomene uno molto più basso. Ho detto sì a patto che venisse inserito un bonus in caso di qualificazione in Champions. Poi, però, uno di cui non farò il nome, ha detto al mio agente: 'Credi che a 33 anni possa ricevere un’offerta migliore?' E' stato un errore fatale. Quando il Lille ha saputo che stavo andando da un’altra parte, il presidente mi ha chiamato ma era troppo tardi".