Ressa su Marilungo: Padova in pole, ma spuntano Hellas e Avellino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prossimo al rientro all'Atalanta dopo l'esperienza con la maglia dello Spezia per l'attaccante Guido Marilungo si prospetta un nuovo passaggio in Serie B dove non mancano le offerte. In pole c'è sempre il Padova che lo vorrebbe prelevare a titolo definitivo facendogli firmare un biennale importante. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando però che sul calciatore ci sono anche Hellas Verona e Avellino.