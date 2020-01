© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le mosse l'Empoli le ha fatte , ma su Gabriele Moncini, in uscita dalla SPAL, non ci sono solo i toscani. Sull'attaccante è infatti forte l'interesse del Frosinone che, stando a quanto riferisce tuttofrosinone.com, avrebbe presentato agli estensi un'offerta di 1,5 milioni più il cartellino di Luca Paganini, in scadenza con i ciociari: i ferraresi, però hanno giudicato insufficiente la proposta. Per la SPAL, proprio in virtù dell'imminente scadenza, Paganini non può valere il milione e mezzo che compenserebbe il valore di Moncini, stimato a 3 milioni.