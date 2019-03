© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È David Okereke l’appiglio a cui si è appeso il Livorno nel ricorso contro l’omologazione del 3-0 subito contro lo Spezia. I labronici, come riporta cittadellaspazia.com, tenteranno di dimostrare che l’attaccante sia stato tesserato con la Nigerian Football Federation prima di approdare in Italia alla Lavagnese. Il club toscano asserisce che il giocatore sarebbe stato irregolarmente oggetto di un "primo tesseramento" in Italia quando già la sua carriera di calciatore era però iniziata nel suo Paese d'origine. Un’ipotesi simile a quella che un anno fa portò la Rivarolese a fare ricorso contro il Valdivara 5 Terre, campionato d’Eccellenza ligure, contestando le stesse irregolarità nel tesseramento di Ejalonibu, Iroanya e Olonisakin. A differenza di questi tre però, che giocarono il Torneo di Viareggio nel 2016 e 2017 con il Football College Abuja, Okereke non ha mai indossato la maglia del club nigeriano.