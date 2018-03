Rimonta Novara: Puscas e Sansone stendono il Brescia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vince il Novara trascinato dai suoi attaccanti nel posticipo della 30^ giornata di Serie B in un delicato scontro diretto contro il Brescia. Lombardi in vantaggio poco dopo la mezzora del primo tempo con Bisoli lanciato splendidamente da Tonali, ma incapaci nella ripresa di resistere al ritorno dei piemontesi che dopo appena cinque minuti pareggiavano i conti con Puscas che va a segno al secondo tentativo dopo una prima respinta di Minelli. Otto minuto dopo è invece Sansone a firmare il vantaggio su lancio di Calderoni con un bel sinistro sul primo palo. La reazione delle Rondinelle arriva ancora con Bisoli che però spreca malamente da due passi mandando la palla alta sulla traversa. Alla fine festeggia così il Novara che sorpassa in un sol colpo due squadre in classifica ed esce dalla zona rossa.