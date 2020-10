Rinvio Salernitana-Reggina, Fabiani: "Siamo disponibili ma a patto che non crei danni"

vedi letture

Se c’è una squadra che più di ogni altra sta pagando dazio in Serie B alla nuova ondata di Covid-19 che sta colpendo il nostro paese questa è senza dubbio la Reggiana. Nei giorni scorsi si è valutata la possibilità di un rinvio della gara fra gli emiliani e la Salernitana, con la compagine di Massimiliano Alvini che però ha già usufruito del jolly a disposizione per spostare le gare di campionato. Possibile, dunque, che siano i campani a chiedere lo spostamento? “Siamo disposti a venire incontro alle esigenze della Reggiana - spiega il ds Angelo Fabiani dalle colonne de La Gazzetta dello Sport -, a patto che la soluzione non danneggi nessuno. La Salernitana ha giocato martedì a Genova e la prossima settimana ha l’anticipo a Ferrara. E’ chiaro che diventa complicato se non spostano quella partita o prevedono il recupero quando abbiamo 5-6 nazionali in Europa”.