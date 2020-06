Riparte la B. Ascoli, Abascal: "Cremonese squadra rognosa, ma siamo concentrati"

Si alza il sipario sulla Serie B, che domani prenderà ufficialmente il via dopo la lunga sosta dovuta all'emergenza Covid-19. Si riprenderà da dove si era interrotto, con l'Ascoli che affronterà la Cremonese nel recupero della 25^ giornata, e con il tecnico bianconero Guillermo Abascal che ha parlato in conferenza pre gara.

Queste le sue parole, riprese dal sito ufficiale del club marchigiano: "Vorrei ringraziare innanzitutto la Società e il Patron per la fiducia riposta in me e nel mio staff. Un grazie lo rivolgo anche a tutto il Settore Giovanile per lo sforzo e il sacrificio profusi per tutto l'anno. Domani comincia per noi una stagione nuova e corta. Tutte le squadre hanno vissuto un periodo particolare, dobbiamo creare la base e la struttura per un Ascoli forte, che si possa identificare con una città, che segue molto il calcio e ama la sua società. La squadra si è mostrata concentrata e responsabile sia nel lavoro svolto a casa durante il lockdown sia sul campo. Le aspettative nei miei confronti? Vuol dire che sono apprezzato, ma più sono alte e più grande è il fallimento; credo che la fiducia vada guadagnata sul campo. La mia aspettativa è di migliorarmi e crescere".

Andando poi alla squadra e alla partita: "Dopo lo stop la situazione è uguale per tutte le squadre, la condizione fisica non può essere la migliore della stagione, ma neanche simile a quella di un fine campionato, i cinque cambi saranno utili per tutte le squadre. Sono un allenatore anti-schemi, per me contano meccanismi e idea di gioco. Mi aspetto una partita di inizio campionato, la Cremonese ha giocatori di qualità, che possono risolvere la partita, mi aspetto una squadra rognosa, che lotta. L'analisi che abbiamo fatto è relativa ai singoli giocatori e a quello che potremo aspettarci in generale dall'avversario, ma sappiamo che, dopo uno stop così lungo, tante cose potranno cambiare".

Nota conclusiva, sulle gare a porte chiuse: "E' una perdita grande, il sostegno è importantissimo, spero che anche da fuori mettano grinta e coraggio, gli stessi che mi auguro metteremo in campo noi. Giocare senza tifosi dovrà essere un motivo in più per approcciare le partite in modo diverso, vogliamo dare gioie a questa città".