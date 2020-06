Riparte la B. Benevento a un passo dal Paradiso. Dopo una stagione largamente dominata

vedi letture

Con l’anticipo di questo pomeriggio fra Spezia ed Empoli la Serie B riparte in blocco dopo l’antipasto del recupero di mercoledì fra Ascoli e Cremonese. Dieci giornate ad alta intensità per decidere non solo chi andrà in Serie A e chi invece scenderà di categoria, ma anche le squadre che si giocheranno i play off e i play out.

Senza dubbio la squadra più vicina al proprio obiettivo è il Benevento che guida la classifica con venti punti di vantaggio sul Crotone secondo e 22 sul Frosinone terzo. Un vero e proprio dominio quello della squadra di Filippo Inzaghi che ora aspetta solo la matematica per poter festeggiare il traguardo raggiunto. Miglior attacco con 54 reti, miglior difesa con appena 15 reti subite, una sola sconfitta in 28 gare giocate, questi i numeri dei sanniti che già contro la Cremonese, galvanizzata dalla vittoria nel recupero, proveranno a mettere un altro mattone verso una Serie A ampiamente meritata.