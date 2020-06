Riparte la B. Chievo, Aglietti: "La Serie A non deve essere un obbligo, ma vogliamo tentare"

Riparte la Serie B e Alfredo Aglietti, tecnico del Chievo Verona, è tornato a parlare in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Crotone: "Sarà una ripresa dopo un lungo stop molto particolare. Bisognerà capire la condizione dei club e anche il fattore ambientale. Tanti interrogativi che rendono difficile capire che tipo di partite ci aspettano. La certezza è che i ragazzi sono tornati bene e si sono allenati bene. Per tornare in corsa per la promozione diretta dovremo fare risultato pieno già da domani. Sono sicuro che faremo una prestazione importate, poi la vittoria dipenderà da tanti fattori. L'aspetto mentale? Ne abbiamo parlato. Ci sono tante insidie per queste partite e l'aspetto emozionale è uno di questi. Sarà un'incognita anche questa dopo tre mesi diversi e intensi. La Serie A diretta? Fare risultato a Crotone ci rimetterebbe in corsa in un gruppo molto ampio che va dal Frosinone all'Empoli. Vincere domani significherà avere una chance per tornare a parlare della A diretta. Qualora non arrivasse la vittoria nulla sarebbe precluso ma sicuramente la corsa alla Serie A diretta diventerebbe molto molto più difficile. Non dobbiamo porci limiti o obiettivi, poi dopo queste dieci partite vedremo dove saremo. Dobbiamo toglierci dalla testa l'obbligo della Serie A perché altrimenti rischiamo un eccesso di pressione. Pensiamo a domani e ad una vittoria che ci darebbe, invece, una grande botta d'entusiasmo".