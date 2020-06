Riparte la B. Cittadella, Venturato: "A Livorno la partita più difficile. Sarà un match tosto"

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato ha parlato in conferenza stampa alla viglia della trasferta di Livorno: “Questo periodo è stato particolarmente difficile per tutto quello che è successo, ho vissuto questa situazione in maniera diretta visto che ero a Cremona. Ora sono tre settimane che lavoriamo da squadra, con tutti i giocatori a disposizione e ora dobbiamo essere bravi a trovare la condizione giocando visto che non abbiamo amichevoli nelle gambe come succede dopo la pausa estiva, questa è una situazione che non si è mai verificata quindi è un’incognita dal punto di vista fisico. - continua Venturato guardando al Livorno – Penso sia la partita più difficile, loro lottano per salvarsi e sarà un match tosto anche dal punto di vista emotivo. La nuova regola dei cinque cambi, se interpretata bene, può essere utile, ma serve la giusta partecipazione da parte di tutti perché tutti saranno determinanti”.