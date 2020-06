Riparte la B. Cosenza-Entella, i convocati di Occhiuzzi: ai box Lazaar e Pierini

Tornerà in campo domani, sotto la guida di mister Occhiuzzi, il Cosenza, che alla ripresa del campionato - che avrà il suo nuovo via con la 29^ giornata - affronterà l'Entella. Per l'occasione, il mister dovrà rinunciare al centrocampista Lazaar e all'attaccante Pierini, mentre è regolarmente tra i convocati Sciaudone, che solo due giorni fa non aveva preso parte alla consueta partitella in famiglia.

Ecco i 23 convocati:

Portieri: Perina, Quintiero, Saracco

Difensori: Bittante, Capela, Casasola, Corsi, D’Orazio, Idda, Legittimo, Monaco, Schiavi

Centrocampisti: Bahlouli, Broh, Bruccini, Kanoute, Prezioso, Sciaudone

Attaccanti: Asencio, Baez, Carretta, Machach,Riviere.