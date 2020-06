Riparte la B. Cosenza, Occhiuzzi: "Emozionato per il mio esordio. Dieci partite per la salvezza"

Roberto Occhiuzzi, neo tecnico del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio in Serie B contro la Virtus Entella al 'Marulla': "Il calcio è un motivo di vita per me e sono convinto che ci aiuterà a superare il momento brutto che abbiamo vissuto. Sono emozionato ad essere qui pronto per il mio esordio da allenatore, anche se quando entri in campo le tensioni scompaiono e inizi a pensare solo alla partita. Ai ragazzi ho chiesto di allenarsi al miglior modo possibile e io darò tutto per metterli in mostra per sudarsi questa maglia. Sono qui per dar loro per esprimersi al meglio la domenica.

La classifica? Non siamo in una posizione ottimale, ma queste dieci gare saranno un campionato diverso. Solo alla fine tireremo le somme.

Riviere e Asencio possono coesistono? Certo. Il 3-4-3 mi permette di schierare in avanti giocatori con caratteristiche diverse. Avere 25 giocatori pronti a giocarsi il posto è una fortuna. Poter scegliere fra elementi dello stesso valore è un vantaggio.

I cinque cambi? Sarà fondamentale ma non solo per noi. Abbiamo una rosa ampia che punta sulla competizione interna per dare il massimo. Con il caldo di questo periodo non potrai mantenere sempre il ritmo alto e i cambi ti aiutano in questo senso".