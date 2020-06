Riparte la B. Cremonese, Bisoli in vista dell'Ascoli: "Riscattiamo la prima parte di stagione"

Il tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del recupero contro l'Ascoli in programma domani pomeriggio: “In queste prime settimane di lavoro ho trovato la squadra in discrete condizioni, abbiamo lavorato sopratutto sulla concentrazione e la voglia di lottare su ogni palla. I ragazzi hanno capito che dobbiamo riscattare la prima parte di stagione. Chiaramente non potremo essere al 100%, ma mi piacerebbe rivedere lo stesso approccio alla gara di prima dello stop. La condizione atletica ora diventa fondamentale, sono convinto che ruotare la rosa e dare minutaggi importanti pagherà e anche se non sono un allenatore abituato a stravolgere la squadra credo che in questo finale ci sarà bisogno di tutti. - continua Bisoli come riporta il sito del club grigiorosso – Ascoli? Abascal è partito con una vittoria netta a Livorno e non so se riproporrà lo stesso sistema di gioco o meno, ma dobbiamo guardare a noi stessi. Anche loro sono partiti per disputare un altro campionato, ma ora si trovano a lottare per uscire da una situazione delicata. Sono entrato in punta di piedi e ora posso dire di vedere un gruppo che sta bene insieme. Ho battuto molto su concetto di squadra e identità e penso che abbiano capito un concetto fondamentale, la Cremonese è al di sopra di ogni aspetto personale e nessuno senza il proprio compagno può pensare di riuscire in qualcosa. Su questo siamo a buon punto. Scadenze? Il discorso vale per tutti gli organici, non solo per il nostro e ai ragazzi ho detto che voglio gente libera di testa e disposta a scendere in campo per dare il massimo per questa maglia".