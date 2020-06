Riparte la B. Cresce l'attesa per anticipi e posticipi. Forse già in serata la comunicazione

Dopo che nei giorni scorsi la Lega B ha annunciato la ripartenza del campionato cadetto dal 20 giugno, con il recupero Ascoli-Cremonese che andrà in scena il 17 giugno, cresce l'attesa per conoscere anticipi, posticipi e orari delle ultime dieci giornate. La Lega B sta lavorando con DAZN, che detiene tutti i diritti, e RAI, che detiene i diritti per una gara (solitamente quella del venerdì) in chiaro a giornata. Una trattativa che già oggi potrebbe vedere la fumata bianca con la comunicazione del calendario dettagliato della ripartenza.