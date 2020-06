Riparte la B. Crotone, Stroppa: "Errori saranno sanguinosi. Barberis? Darà sempre il 100%"

vedi letture

Alla vigilia di Crotone-Chievo Giovanni Stroppa, tecnico degli Squali, ha analizzato i temi del match in conferenza stampa:

Si ritorna in campo domani, le tue sensazioni? Come sarà riprendere dopo oltre 3 mesi?

"Una bella incognita. Non abbiamo il termometro della situazione fino a che non torneremo ad affrontare una partita vera. Domani dopo la gara sarò più preciso".

Come avete lavorato in queste settimane e come sta la squadra dal punto di vista fisico?

"La squadra non ha mai mollato, neanche in quarantena. Abbiamo qualche acciacco preventivabile. Speriamo di recuperare gli assenti di domani per il prossimo match. Chi ci sarà domani sta veramente bene e mentalmente la squadra è attenta, non molla un attimo".

L’assenza di Messias per squalifica potrebbe favorire la presenza fin dall’inizio di Maxi Lopez o quantomeno l’ingresso a gara in corso?

"Dipende sempre dalle sue condizioni fisiche e da come andrà la partita. Sicuramente abbiamo delle alternative"

Hai aggregato qualche Primavera rispetto ai soliti? Convocherai qualcuno di loro per domani o comunque attingerai da loro nei prossimi incontri?

"Si allenano con noi per via degli acciacchi e per allenarci al meglio 10 contro 10 ci aiutano negli allenamenti. Domani ci sarà qualche convocazione".

Premettendo l’altissima professionalità di entrambi ma la situazione contrattuale di Barberis e Benali, col primo già certo di approdare in un’altra squadra e il secondo in scadenza, potrebbe incidere sulle prestazioni in queste 10 partite? Hai pensato a ciò oppure restano comunque due perni fondamentali del centrocampo del Crotone?

"Sono professionisti e sono due perni fondamentali. Non mi pongo questo interrogativo e sono attaccatissimi alla maglia indipendentemente da ciò che succederà. Benali? Da quello che sento ha voglia di rimanere. Barberis è stato già ufficializzato dal Monza ma sta dando il 100% e lo vedrete domani".

Subito al via con punti che valgono doppio anche per una gara d’andata che grida vendetta: ma quella era una squadra diversa ed un campionato diversissimo!

"Non c'è spirito di rivalsa. Si inizia un altro campionato con dieci partire. Si riparte da zero, senza pensieri alternativi. Bisognerà essere pronti mentalmente e fisicamente".

Quanto è riuscito a captare dalle gare viste in tv in questo preambolo?

"Sono partite falsate, che assomigliano alle amichevoli per la condizione e per l'ambiente. Domani alle 18 fra il caldo e il primo match dopo mesi di stop si renderà fondamentale l'equilibrio".

Quali sono le incognite maggiori per la ripresa? Avevi dichiarato che bisognava stare attenti agli infortuni e ci sei riuscito avendo tutti a disposizione per domani: avete messo in atto un tipo di preparazione specifica?

"Ci saranno delle defezioni, poi la gestione della partita la vedremo domani. I cinque cambi non mi piacciono ma adesso ci danno forze fresche a gara in corso".

Al netto delle condizioni fisiche manderà in campo 10/11 che hanno vinto a Venezia?

"E' passato troppo tempo da quella partita, si è resettato tutto. Metterò in campo la formazione migliore".

Che tipo di partita ti aspetti?

"Tattica, lenta nei ritmi e che potrà andare a folate. Questo è quello che si è visto in Coppa Italia, nel recupero di B o all'estero. Servirà sbagliare il meno possibile perché ogni errore sarà sanguinoso".

Hai lavorato anche su altre soluzioni tattiche o ti affiderai sempre al super collaudo 3-5-2?

"Il modo di stare in campo non cambia. Potranno cambiare gli elementi ma l'idea di calcio non cambierà".