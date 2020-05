Riparte la B. Due mesi per giocare 111 partite. I turni infrasettimanali potrebbero essere due

vedi letture

Centoundici (111) gare da giocare in due mesi per completare la stagione regolare e poi disputare play off e play out, senza dimenticare il recupero Ascoli-Cremonese che potrebbe essere la prima gara dopo il lungo stop della Serie B per l'emergenza Coronavirus.

A decidere i tempi sarà l'Assemblea di Lega B, che potrebbe essere convocata per mercoledì, che spera di avere due mesi (20 giugno-20 agosto) per completare il programma riuscendo a diminuire i turni infrasettimanali – da tre a due – con le gare che si giocheranno tutte in orari serali con la possibilità di anticipi e posticipi come da programma classico.

I play off dovrebbero prendere il via il 4-5 agosto e concludersi appunto il 20 agosto, mentre le due gare di play out si giocherebbero il 7 e il 13 agosto.