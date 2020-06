Riparte la B, Entella, Boscaglia: "Almeno 7 punti per salvarci. Condizione? Servirà l'occhiometro"

Roberto Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, ha parlato ai canali ufficiali del club ligure alla vigilia del match contro il Cosenza: "Non possiamo essere ovviamente al top della condizione così come non lo sarà nessuna squadra. Per questo servirà massima concentrazione per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Ci sono dieci partite e dobbiamo fare dai 7 ai 10 punti per essere tranquilli. Dopo vedremo. Il lavoro di queste settimane? L'errore più grande è quello di pensare di forzare, di accelerare perché così si rischiano tanti problemi sul fronte muscolare. Abbiamo lavorato sotto vari aspetti senza però forzare. Dovremo essere brillanti per tutte e dieci partite. Servirà l'occhiometro, ovvero un monitoraggio costante dei giocatori. Anche un piccolo infortuni può chiudere anticipatamente la stagione. Il Cosenza? Sono una squadra buona e agguerrita con un nuovo tecnico. Entrambe saremo disperatamente alla caccia di punti salvezza".