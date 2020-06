Riparte la B, Entella in campo a Cosenza alle 18: "Siamo tornati, 104 giorni dopo"

Alle 18 la Serie B tornerà in campo. Impegno in trasferta per l'Entella che sarà chiamata alla sfida insidiosa sul campo del Cosenza. Il club chiavarese ha pubblicato un video sui propri canali per festeggiare il ritorno in campo esattamente 104 giorni dopo l'ultima sfida disputata. Era infatti l'8 marzo quando la squadra di Boscaglia superò 3-0 al Comunale l'Ascoli.