Riparte la B. Frosinone, Nesta: "Testa e tenuta fisica determinanti. Ardemagni ci aiuterà"

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato in vista della trasferta di Trapani che segnerà il ritorno in campo dei ciociari dopo lo stop per il Coronavirus: “La tenuta fisica dei giocatori è l’aspetto a cui prestare maggiore attenzione, dopo la ripresa i ragazzi hanno lavorato bene, ma vanno valutate diverse situazioni di campo che senza amichevoli sono vere e proprie incognite. A Trapani conterà sopratutto la testa e l’entusiasmo, oltre all’aspetto fisico. Abbiamo lavorato bene, non ci sono stati giocatori che si sono fermati e abbiamo dato continuità al lavoro. Tutti abbiamo la stessa condizione fisica, quindi non ci sono scusanti. Chi sarà più concentrato, più determinato e saprà portare dalla sua parte i duelli magari nelle due aree, potrà portare a casa la partita. Castori ha motivato i giocatori che dopo due mesi a casa non vedranno l’ora di poter giocare. - continua Nesta come si legge sul sito del club – Questo lungo stop può aver modificato degli equilibri, ci sono squadre che hanno recuperato giocatori e magari chi era lanciato ha dovuto arrestare la propria corsa, cambieranno molete cose anche per via delle cinque sostituzioni che credo sia stata una norma giusta da introdurre. Ardemagni? È arrivato, si è fatto male subito ed è stato fermo un po’. Questa sosta forzata gli ha permesso di lavorare per bene, si è rimesso in carreggiata. Un giocatore esperto come lui ci darà una grande mano”.