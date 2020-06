Riparte la B. Il recupero di Ascoli-Cremonese si giocherà mercoledì 17 giugno alle 18.30

vedi letture

Riparte la serie B, la prima gara sarà il recupero della 6ª giornata di ritorno, la sfida fra Ascoli e Cremonese rinviata lo scorso 22 febbraio a causa dell'emergenza Coronavirus. La gara, che darà il nuovo via alla serie B, andrà in scena mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 18.30. Questo il comunicato pubblicato dal sito della Lega Serie B:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 101 del 22 febbraio u.s. con il quale, preso atto dell’ordinanza n. 0010718 del 22 febbraio 2020 della Prefettura di Ascoli Piceno la quale, preso atto a sua volta della nota del Comitato Tecnico GORES della Regione Marche, per motivi di salute pubblica, aveva disposto il rinvio della gara Ascoli-Cremonese, 6ª giornata di ritorno del campionato Serie BKT 2019/2020, programmata proprio per il pomeriggio del 22 febbraio 2020;  in virtù dell’art. 29.1 dello Statuto LNPB; dispone che il recupero della gara ASCOLI - CREMONESE, valida per la 6ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2019/2020, si disputi mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 18.30.