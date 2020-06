Riparte la B, Juve Stabia, Caserta: "Domani approccio decisivo. Il gruppo è la nostra arma"

Torna la Serie B e la Juve Stabia ha in programma domani la sfida in casa del Pescara. In conferenza stampa il tecnico delle Vespe Fabio Caserta ha analizzato il match dell'Adriatico: “Dopo uno stop del genere sicuramente è cambiato tanto nell’affrontare il lavoro quotidiano - si legge su restodelcalcio.com -; noi come gli altri ci siamo dovuti adeguare a tanti problemini, ma non avendo precedenti storici della situazione speriamo di aver fatto un buon lavoro, e questo ce lo dirà solo il campo. Dal punto di vista fisico ci saranno le maggiori insidie, con un ritmo che sicuramente sarà più basso, ma in quest’ottica mi auguro soprattutto che non ci siano infortuni. Fattore pubblico? Dispiace perché è l’essenza del calcio, ma non credo possa spostare di molto gli equilibri pur mancando quella carica in più, ma mi auguro si possa pian piano tornare a vedere anche i tifosi sugli spalti”.

Spazio poi all'analisi del Delfino di Nicola Legrottaglie: “Sarà una partita difficile nel corso della quale serviranno le giuste energie fisiche e mentali. Il Pescara come noi scenderà in campo per conquistare punti importanti, e mi auguro ci sia l’approccio giusto da parte nostra, fattore che dopo un lungo periodo di stop diventa determinante, perché in 40 giorni ci giocheremo un campionato intero. Non siamo ancora salvi e serve la mentalità giusta per restare in B. Le 5 sostituzioni un’arma in più per me? L’unica arma vincente è un gruppo sano, dove non esistono titolari e tutti cercano di dare il meglio per guadagnare una maglia, e sono i valori che abbiamo dimostrato di avere prima dello stop, e confido che saranno portati avanti fino all’ultima giornata”.