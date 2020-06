Riparte la B. La corsa al trono dei gol: Iemmello guida, ma ha tre rivali di valore

Con l’anticipo di questo pomeriggio fra Spezia ed Empoli la Serie B riparte in blocco dopo l’antipasto del recupero di mercoledì fra Ascoli e Cremonese. Dieci giornate ad alta intensità per decidere non solo chi andrà in Serie A e chi invece scenderà di categoria, ma anche le squadre che si giocheranno i play off e i play out.

Oltre che i verdetti di classifica però c’è anche da decidere chi sarà incoronato re del gol della cadetteria. Al momento dello stop era il perugino Pietro Iemmello a guardare tutti dall’alto dei suoi 17 centri stagionali. Alle sue spalle c’è il trapanese Stefano Pettinari con 14, mentre un passo ancora indietro ecco Francesco Forte della Juve Stabia e Simy del Crotone, primo rappresentate delle squadre di vertice che sembrano voler puntare più sul collettivo che su un unico grande bomber. Scendendo la classifica infatti troviano poi Cristian Galano del Pescara (12 reti), Davide Diaw del Cittadella (11 reti), Giuseppe De Luca e Michele Marconi del Pisa (10 reti per entrambi). La capolista Benevento per esempio ha in Nicolas Viola il suo miglior marcatore con nove gol tanti quanti Federico Dionisi del Frosinone,. Leonardo Mancuso dell’Empoli e Milan Djiuric della Salernitana. Tutti calciatori che difficilmente potranno insediare Iemmello per il titolo di capocannoniere cadetto.