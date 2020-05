Riparte la B. Pordenone, Migliorini: "Felici. E' una bella notizia per tutto il calcio italiano"

vedi letture

Giancarlo Migliorini, dg del Pordenone, ha commentato tramite le colonne del Corriere dello Sport la ripresa del campionato di Serie Be per il prossimo 20 giugno: "Siamo felici di poter tornare in campo, abbiamo voluto da sempre la ripartenza. E' una bella notizia per tutto il calcio italiano".