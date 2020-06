Riparte la B. Pordenone, Tesser: "Il caso Venezia non ci ha condizionato"

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato del ritorno in campo contro il Venezia in una gara che era stata messa a rischio dalla positività di Felicioli nelle fila lagunari: “C’è grande felicità perché abbiamo la possibilità di tornare al nostro lavoro, di finire il campionato. Questo è un segnale, vuol dire che anche la situazione generale dell’Italia è migliorata. Il caso Venezia non ci ha condizionato, abbiamo lavorato come sempre e non vediamo l’ora di scendere in campo pur con tutte le incognite del caso. La squadra darà il meglio di sé, siamo consapevoli che sono 10 partite decisive. - continua Tesser parlando anche del trasloco a Trieste – Il cambio di stadio non dovrà influire, starà tutto nelle nostre motivazioni e nella nostra condizione. Il Venezia avrà i suoi obiettivi e le sue motivazion, è una squadra che gioca molto bene, ma dobbiamo pensare esclusivamente a noi. Assenze? Almici e Gasbarro si sono infortunati e Mazzocco è squalificato. Il resto della squadra è a disposizione e ho alcune incertezze sull’undici titolare”