Riparte la B. Salernitana, Fabiani: "Contenti di ripartire, ma senza pubblico non sarà bello”

La redazione di TuttoSalernitana ha contattato telefonicamente il direttore sportivo Angelo Fabiani per fare il punto della situazione sulle ultime novità che riguardano la ripartenza dei campionati: “Siamo contenti che il campionato riparta – ha dichiarato Fabiani – Non volevamo trovarci in questa situazione, ma purtroppo l’emergenza sanitaria da coronavirus nessuno se l’aspettava. Però pazienza è andata così. Noi ci adegueremo alle direttive date dal governo, dalla Lega B e dagli organi preposti. La Salernitana questa settimana terminerà gli allenamenti individuali e dalla prossima inizierà quelli collettivi. Giocare le partite senza il pubblico non sarà bello: un match senza tifosi non è calcio. E la loro assenza porterà anche ad una grave perdita economica per le casse del club. Per quanto riguarda il mercato, al momento non ci pensiamo. La priorità è concludere il campionato, poi alla fine di tutto inizieremo a lavorare, a parlare di queste cose. Quando si ripartirà il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a centrare i play-off“.