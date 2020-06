Riparte la B. Salernitana, Mezzaroma: "Sarà come un piccolo Mondiale"

vedi letture

Dalle colonne de La Città il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma ha parlato della ripartenza della Serie B e del calendario intenso che attenderà le squadre in questi due mesi: “Sarà come un piccolo Mondale e sono molto curioso anche perché è un esperimento che non si ripeterà ami più. Gli staff dovranno lavorare con un obiettivo molto preciso per avere al massimo la squadra dopo una lunga inattività, bisognerà gestirsi, conterà tantissimo l’approccio mentale, e noi abbiamo la fortuna di avere un maestro come Gian Piero Ventura. - continua Mezzaroma – La ripresa è il risultato a hanno lavorato tutte le società, abbiamo dimostrato di essere una categoria molto unita e anche chi aveva avanzato perplessità sul ritorno in campo ha lavorato per uniformarsi agli altri club. Lotito? È soltanto un’impressione, dovuta ai suoi tanti impegni, lui è molto vigile e coinvolto pure sulla Salernitana e la serie B, ne parliamo costantemente”.