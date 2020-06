Riparte la B. Salernitana-Pisa, i convocati di Ventura: emergenza totale

Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in programma domani pomeriggio ore 18 allo stadio Arechi contro il Pisa. Basta spulciare l'elenco per capire in che situazione di emergenza sarà costretta a giocare la Salernitana, priva di pedine specialmente nel reparto offensivo. Il giudice sportivo, a suo tempo, fermò per un turno gli attaccanti Jallow e Gondo. Out anche Emanuele Cicerelli. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni e problematiche serie e si parla di un lieve affaticamento muscolare del tutto fisiologico in questo periodo dell'anno e dopo una lunga inattività. Per precauzione, però, resterà a casa. Stesso discorso per Heurtaux e Mantovani, con quest'ultimo ormai lontano dal campo di gioco da oltre un anno. L'assenza più pesante è quella di Alessandro Micai, cui ritiro-bis non ha portato fortuna. Prima il colpo alla mano, poi una botta al torace. Nulla di grave anche in questo caso, ma si interrompe il record di presenze consecutive con la maglia granata. Tocca a Vannucchi, all'esordio assoluto. Recupera in extremis Karo, in panchina si vede anche Galeotafiore che è il fiore all'occhiello della Primavera. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Galeotafiore, Jaroszynski, Karo, Lopez, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Djuric, Giannetti.