Riparte la B. Salernitana, Ventura: "Sarà un calcio diverso. Tifosi? A breve ritorneranno"

vedi letture

“Abbiamo già fatto qualcosa di importante, e non mi riferisco ai risultati. C’è stata una ricostruzione interna, ora vorrei avere delle conferme da parte di tutti pur consapevole che questi tre mesi inaspettati rappresentano una incognita per tutti. Vorrei convinzione nei nostri mezzi, abbiamo intrapreso la strada per ritagliarsi uno spazio da protagonisti in questo campionato. Infortuni? Quello di Cicerelli non era preventivabile. Stava benissimo, ora ha una fastidio non chiaro e spero non sia nulla di grave. Gli altri sono acciacchi storici e del momento, salteranno soltanto una partita per essere pronti in quella successiva. Ad ogni modo arriveremo bene alla sfida di domani, in queste mese ho avuto la percezione che la Salernitana abbia preso coscienza: prima andavamo a scuola, oggi la squadra cammina da sola e può decidere del proprio futuro”. Così Gian Piero Ventura in conferenza stampa attraverso la piattaforma Zoom, come il calcio post Covid impone.

“Non perdiamo di vista la realtà" prosegue il mister rispondendo alla domanda sulla serie A "questi discorsi sette mesi fa non li faceva nessuno e c’erano grandissime perplessità. Noi sappiamo di non essere la squadra più forte del campionato, è evidente e lo hanno dimostrato determinate partite. Allo stesso tempo, però, sono estremamente curioso di vedere all’opera la Salernitana dopo tre mesi di sosta. E’un punto interrogativo per tutti, ma ci sono i presupposti per andare a passo diverso. Andava ricostruita la cultura del lavoro che era fatiscente, ma nel 99% dei casi abbiamo ottenuto quanto volevamo. Il passaggio successivo si chiama consapevolezza, domani abbiamo una verifica importante. Avremo una serie di scontri diretti consecutivi, non affronteremo Trapani, Livorno o le ultime in classifica. Se ti batti con le migliori puoi capire chi sei e che progressi hai fatto: tocca al campo emettere il verdetto, non ho la presunzione di prevedere una vittoria. Ma spero in un passo in avanti importante, su questo non ci sono dubbi. Se facciamo quello che sappiamo possiamo toglierci delle soddisfazioni. Giocheremo per vincere sempre e ovunque, non per risucchiare il punticino. Se vogliamo possiamo”.

Parole di incoraggiamento per il portiere Vannucchi, al suo esordio in assoluto dopo due anni di panchina: “Micai è una perdita non preventivabile. Ha avuto un problema al dito, poi una botta al torace. Non ha avuto fortuna in questa ripresa, mettiamola così. Siamo dispiaciuti per noi e per lui, ma sono estremamente sereno perché in porta c’è un ragazzo che stimo molto. E’ sempre stato zitto, ha lavorato con grandissima professionalità mostrando buone qualità. E’ arrivato il suo momento, la mia fiducia è illimitata e sono certo che darà una grossa mano perché ha una voglia superiore agli altri. Non vede l’ora di scendere in campo”. Ovviamente l'assenza del pubblico rischia di fare la differenza in negativo: “Le porte chiuse e la mancanza dei tifosi rappresentano un danno per il calcio in generale e in particolare per Salerno. In serie B è considerata la miglior tifoseria della categoria, non averla è una perdita importante. Anche io volevo essere all’Arechi a fare la conferenza di persona, invece siamo qui a parlare a distanza e con gli strumenti tecnologici. Per la Salernitana la curva è un’esigenza, siamo penalizzati e non c’è dubbio. Una crescita, però, si vede anche in queste cose. Ad ogni modo mi sento un fortunato: sono orgoglioso di essere l’allenatore della Salernitana a cavallo tra i cento e centouno anni, auguro un altro secolo di successo ai granata”.

Sulle incognite della ripresa: "Sarà un calcio diverso, nessuno ha mai affrontato le partite a giugno e a luglio. Ricordate il mondiale USA 94? I ritmi erano molto più bassi, il caldo fu componente determinante. Ma siamo tutti sulla stessa barca, capiremo nel tempo se siamo stati capaci di gestire l’emergenza e la disidratazione. Faccio anche l'esempio del triangolare estivo con Bari e Reggina. Le maglie dei giocatori erano sudatissime già dopo il riscaldamento, sembrava le avessero immerse nell'acqua. La componente fisica conta, ma ritengo che la vera incognita sia l'aspetto psicologico”. Sulle scelte del Governo e sulle tante contraddizioni di questi giorni: “Manca un pizzico di riflessione, senza offesa per nessuno. Occorrerebbe il buonsenso, forse ora stanno cercando di riflettere meglio. Siamo passati dagli allenamenti singoli in un parco alle mascherine prima di entrare in campo pur sapendo che marcherai bocca contro bocca. Prima si pensava che la positività di un calciatore significasse un nuovo stop, oggi hanno modificato la regola. Secondo me a breve il pubblico tornerà negli stadi, viceversa sarà uno sport monco e senza le stesse emozioni. A mio avviso sarà il prossimo passaggio, i vari comitati si sono sbizzarriti all’inizio proponendo soluzioni di difficile comprensione. Il tempo, per fortuna, porta tutti alla ragione e aspetto la nostra gente all’Arechi. È come se mancassero i globuli rossi e i globuli bianchi”.

Sull'avversario e sull'atteggiamento tattico: “Ho un ricordo bellissimo del Pisa, un calcio d’altri tempi. Cerci aveva 18 anni, io ero molto più giovane e ci siamo tolti delle soddisfazioni. Ho letto che abbiamo provato un sacco di cose, lavorando anche in funzione dell’avversario. Appena vedrò la loro formazione deciderò lo schieramento e gli uomini, non posso andare al buio. Vogliamo giocarci tutte le gare, per vincere e non per accontentarci. L’aspetto fisico è importante, ma non sufficiente. E’ quello mentale a fare la differenza. Vale per Djuric e Lombardi, che tornano a disposizione, vale per tutti gli altri. Si sono allenati con buona intensità, ma il problema è la partita a porte chiuse. Sapremo solo domani se hanno acceso la spina: se hai potenzialità e sei spento non rendi e fai fatica a prescindere”.