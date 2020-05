Riparte la B, Scibilia: "Una decina di stadi potrebbero avere difficoltà nell'essere messi a norma"

Il direttore generale del Venezia Dante Scibilia ha parlato del ritorno in campo spiegando però che molte squadre di Serie B potrebbero avere problemi nell'applicare il protocollo sanitario per i loro stadi: “Siamo contenti che ci sia finalmente un primo passo verso la ripartenza, era importante per tutto il sistema che la Serie A facesse da apripista a tutto il movimento. Adesso però vanno compresi i contorni del protocollo che sicuramente non sarà applicabile in Serie C e che potrebbe esserlo solo in parte in Serie B. - continua Scibilia al Corriere del Veneto - Non siamo contrari alla ripartenza, ma vogliamo essere sicuri di poter mettere in pratica quello che ci viene chiesto. In Serie B ci sono almeno una decina di stadi che potrebbero non essere a norma per le richieste del protocollo, per cui bisognerà valutare ogni aspetto nella maniera corretta”.