Riparte la B. Spezia, Italiano: "Cinque cambi fondamentali. Bisognerà sfruttarli al meglio"

In vista della sfida di domani contro l’Empoli il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato del ritorno in campo dopo tre mesi e delle difficoltà di riprendere dopo uno stop così lungo: “Mi sento di dire che la condizione generale della squadra è ottima, chiaramente non ci sono state gare ufficiali e quindi non sarà semplice capire con precisione il livello raggiunto da un punto di vista psico-fisico. Abbiamo affrontato solo sgambate in famiglia, nelle quali gli stimoli non saranno mai come quelli che serviranno domani. Però abbiamo messo sicuramente minuti nelle gambe e in più da domani ci saranno cinque cambi e dovrò essere bravo a gestire al meglio le sostituzioni, perché questa opzione, se sfruttata bene, potrà rivelarsi un fattore positivo. All’inizio bisognerà ragionare diversamente, avere varie strategie e sfruttare al meglio i cambi a disposizione perché daranno una grossa mano visto che difficilmente i 10 giocatori di movimento potranno avere alta intensità per 90 minuti. Non si è capito bene la situazione accaduta con Pordenone-Venezia, perché ho letto che vi è anche la possibilità che la partita possa essere a rischio, ma in ogni caso non spetta a noi decidere. L'unica cosa che occorre fare, da parte nostra, è sottostare nel dettaglio alle norme di sicurezza.- continua Italiano come riporta il sito del club ligure – L’Empoli era una squadra in grande crescita prima dello stop e mi auguro che questa pausa abbia tolto qualcosa anche a loro. Da quando è arrivato mister Marino hanno iniziato a macinare punti, in più a gennaio hanno acquistato giocatori molto forti, dalla struttura fisica importante. Tifosi? Mi spiace che il nostro pubblico non possa essere al nostro fianco, non avremo la Ferrovia a caricarci e dovremo quindi farlo da soli poggiando ancor di più sulla forza del gruppo. Mi auguro che al ritorno dei tifosi allo stadio si riesca a vedere di nuovo la Ferrovia ruggire".