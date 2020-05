Riparte la B. Spezia, Italiano: "Non lasceremo nulla di intentato. Vogliamo fare la storia"

vedi letture

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in una videochat di Cittadellaspezia della ripartenza della Serie B e della volontà di entrare nella storia del club: “Siamo convinti che dovremo solo dare il massimo, la classifica ci spinge a tirare fuori tutto quello che abbiamo, vogliamo tentare il tutto per tutto. Alla fine ci si guarderà allo specchio e dovremo poter dire di non aver lasciato nulla di intentato, faremo di tutto per rimanere nella storia di questa città e di questo club. - continua Italiano - Abbiamo iniziato con allenamenti individuali da due settimane, i ragazzi sono arrivati con differenti livelli di preparazione e stiamo cercando di metterli tutti in pari. Fattore campo? In Germania il fattore campo è sparito, ci sono state molte vittorie fuori casa. Quando sei abituato ad avere una certa spinta, quando puoi aggrapparti ai tuoi tifosi, perderla è un problema. Dal punto di vista mentale è un altro aspetto da superare velocemente".