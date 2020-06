Riparte la B. Trapani, Castori: "Dobbiamo fare un'impresa. Le difficoltà non mi fanno paura"

Il tecnico del Trapani Fabrizio Castori intervenuto in conferenza stampa ha parlato della sfida di domani contro il Frosinone, prima di dieci sfide per conquistare la salvezza: “Non possiamo guardare gli altri, i risultati del passato non li guardo perché ogni gara va giocata e si riparte da 0-0. La squadra aveva raggiunto il proprio equilibrio e ora bisognerà ripartire da quello e dall’atteggiamento. La compattezza dell’organico farà la differenza soprattutto con il caldo e avere la squadra al completo sarà fondamentale. - continua Castori come riporta Trapanigranata.it - Cento giorni di stop i calciatori non li hanno mai fronteggiati e ci vorrà un po' di rodaggio, ma è una difficoltà che riguarda tutti e solo dopo la partita avrò un riferimento fisico. Salvezza? Siamo consapevoli delle difficoltà, ma anche convinti di poter realizzare un’impresa. Non possiamo andare dietro la matematica, ma fare qualcosa di anormale. Più le cose si fanno difficili e più mi piacciono, non ho paura”.