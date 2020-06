Riparte la B. Venezia, Lupo: "Cinque cambi? Dionisi viene dalla C, ne farà ampio uso"

Il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo intervistato dal Corriere del Veneto ha parlato del ritorno in campo: “Di solito non commento i calendari, ma in questo caso devo dire che accogliamo bene quello che è stato deciso. Ci sono tre turni infrasettimanali, uno di questi sarà a Livorno e gli altri due, uno in casa e l’altro in una trasferta vicina come Cittadella. - continua Lupo Per quanto riguarda le cinque sostituzioni, fermo restando che i regolamenti non andrebbero cambiati in corsa, va detto che siamo di fronte a una situazione contingente mai verificatasi prima e questo aumenta i rischi di infortunio. Dionisi conosceva molto bene la possibilità dei cinque cambi e credo che, visti gli impegni ravvicinati, sicuramente ne farà ampio uso”.