Riparte la B. Venezia, Modolo: "Era la notizia che tutti noi aspettavamo"

Il difensore del Venezia Marco Modolo ha parlato ai microfoni di Trivenetogoal.it del ritorno in campo della Serie B dicendosi felice per il via libera: “Ci aspettavamo la svolta di ieri, una cosa bella per tutti noi che ci auguravamo che arrivasse questa notizia. Credo che sia giusto ricominciare con il calcio, siamo contenti e la ripresa degli allenamenti è stata davvero gratificante. Tornare a condividere un campo di calcio coi compagni è stato veramente speciale. - continua Modolo -Nella prima settimana eravamo divisi in tre gruppi, la seconda settimana in due gruppi, sempre distanziati per eseguire gli esercizi e coi palloni sanificati ogni volta”.