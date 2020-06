Riparte la B. Vigorito: "Fase gestita in armonia". Corsi: "Ora le date esatte delle gare"

Decise le date della ripartenza - ma non ancora anticipi, posticipi e orari che arriveranno probabilmente lunedì – la Serie B scalda i motori con tutti i dirigenti che plaudono al via libera. “La compattezza della Lega B, che ha gestito questa fase delicata in piena armonia” spiega il presidente del Benevento Oreste Vigorito. “Avremo due trasferte in 4 giorni a Perugia e Ascoli, cosa che ci costringerà a rimanere in zona per evitare rientri dannosi”, analizza il calendario il dg del Crotone Raffaele Vrenna, mentre Salvatore Gualtieri del Frosinone parla di “Calendario equilibrato, se si riuscirà a evitare lo spezzatino tutte le squadre avranno gli stessi tempi di recupero, comunque è stata fondamentale l’istituzione delle 5 sostituzioni, che aiutano”.

Sul calendario, come riporta La Gazzetta dello Sport, si è soffermato anche il dg dello Spezia Guido Angelozzi: “Il calendario non ci preoccupa, il problema è che tutti siamo stati fermi quasi tre mesi. Siamo nelle mani dei preparatori”. Mette invece fretta a Lega e TV il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: “Speriamo di avere in fretta le date esatte delle gare perché non è semplice organizzare le trasferte d’estate, ora l’importante è la riapertura parziale degli stadi”. Mentre per il ds del Perugia Roberto Goretti non conta troppo il cammino dei prossimi mesi, ma solo la voglia di scendere in campo: “Il calendario cambia poco, è tanta la voglia di giocare”. Soddisfatto infine il ds del Venezia Fabio Lupo: “Bello avere nell’ultima settimana due gare in casa e una trasferta vicina, a Cittadella”.