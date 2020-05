Riparte la B, Vrenna: "Sempre stato l'obiettivo del Crotone. Ma non abbassiamo la guardia"

"Ripartire in sicurezza è stato il nostro obiettivo sin dal principio, così che possa essere il campo ad esprimere i verdetti". Esordisce così il presidente del Crotone Gianni Vrenna in una nota stampa per commentare la ripartenza del campionato: "Ci faremo trovare pronti per riprendere da dove avevamo lasciato e affrontare al meglio la restante parte della stagione. Abbiamo iniziato in questi giorni ad applicare il protocollo e siamo fiduciosi che le precauzioni prese possano tutelare i nostri tesserati. Non bisogna comunque abbassare la guardia per non vanificare tutti gli sforzi che si sono resi necessari per superare l'emergenza”.